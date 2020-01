Capaccio Paestum, compare qualcosa di strano dietro i palazzi: la foto del presunto UFO diventa virale

Una foto che è diventata virale in poche ore. Simona Corcillo, ha scattato una foto a Capaccio Paestum che ha fatto il giro del web: alle spalle dei palazzi immortalati, infatti, è comparso un oggetto non identificato, simile ad un UFO.

“Stamattina passando di qua, mi sei venuto in mente….quando per conoscere la persona amata, si camminava avanti e indietro sotto ad un balcone, ore ed ore… Ma non era forse meglio prima?”, questa la didascalia della foto. Quando qualcuno le ha fatto notare che si intravedeva qualcosa di particolare, lei ha asserito: “Ho fatto due foto, una dietro l’altra. Nell’altra non c’è, ma io Non ci avevo fatto caso”.

Nel frattempo qualcuno ha commentato: “Se ne hai voglia mi mandi le foto originali per mail, marca e modello telefono. Così faccio analizzare i dati exsif e tutto il resto”.

Ricordiamo che UFO è l’acronimo dell’espressione inglese Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object, ovvero oggetto volante non identificato (OVNI), con cui si indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore.