Camper a Conca dei Marini. Vigili esasperati e lasciati soli

A Conca dei Marini è arrivato un camper, vietato, ma non sarebbe stato né visto, né fermato da alcuno. Si sarebbe mosso in direzione Positano – Praiano da Sorrento creando caos e disagi in una stradina già ingestibile. I vigili sono esasperati : “Siamo lasciati soli, nessuno ci aiuta neanche dai comuni vicini. Conca dei Marini deve subire il flusso di queste auto, addirittura anche dei camper. Non c’è alcun segnale che spieghi la situazione e l’ANAS è assente”. Questa la richiesta di aiuto dei vigili a Positanonews.