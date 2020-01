CAMPANIA, ANAS: ATTIVITÀ DI PULIZIA SULLA STRADA STATALE 162DIR. “DEL CENTRO DIREZIONALE”

Anas ha avviato i lavori di pulizia delle piazzole di sosta, dei margini laterali e della aree pertinenziali lungo la strada statale 162dir. “Del Centro Direzionale”.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza per la circolazione, a partire da stasera sarà chiusa al transito la carreggiata in direzione Acerra nel tratto compreso tra il km 0,000 (svincolo “Corso Malta” della A56) ed il km 1,600 (in prossimità dello svincolo “Centro Direzionale”).

Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del giorno successivo e sarà in vigore fino al 24 gennaio.

La circolazione sarà deviata con indicazioni sul posto.