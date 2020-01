CAMPANIA, ANAS: AGGIUDICATO L’APPALTO PER LA MANUTENZIONE SUL VIADOTTO “PANTANO” LUNGO LA STATALE 372 “TELESINA”

Anas (Gruppo FS Italiane) ha affidato la gara di appalto, del valore complessivo di 2 milioni di euro, per gli interventi di riparazione degli impalcati in acciaio del viadotto “Pantano”, ubicato al km 52,900 della strada statale 372 “Telesina”, in provincia di Benevento.