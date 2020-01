Campagna abbonamenti SSC Napoli per il girone di ritorno.

Fantastica iniziativa della SSC Napoli che lancia uno speciale mini abbonamento per l’intero girone di ritorno affinché i tifosi partenopei tornino al San Paolo, pronti a sostenere la squadra in questo periodo di difficoltà. A partire dalle 15 di oggi, i possessori della Fidelity Card potranno sottoscrivere il mini abbonamento ad un prezzo ridotto rispetto alle prime 9 gare del girone di andata ed usufruire del diritto di prelazione in occasione della partita contro il Barcellona!