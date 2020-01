Calciomercato. E’ ufficiale, Tonelli saluta Napoli.

La SSC Napoli comunica che Lorenzo Tonelli è da oggi ufficialmente un giocatore della Sampdoria alla quale è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto. Tantissimi i commenti di saluti da parte dei suoi ex compagni che gli hanno augurato buona fortuna. Tonelli, infatti, pur avendo totalizzato pochissime presenze nella squadra azzurra, si è sempre contraddistinto per il suo carattere allegro e al contempo forte, tanto da risulatare un leader ed un gran punto di riferimento per tutti. A braccia aperte lo aspetta Manolo Gabbiadini che alla Sampdoria sta già da un anno e che sui social scrive un messaggio ironico: “dove vai ora?”