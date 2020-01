Calcio. Il Vico Equense domina a Lioni.

La vittoria più bella, perché arrivata al 94’ grazie ad una prodezza di Guida e perché strameritata dal Vico che adesso ha praticamente riaperto tutti i giochi salvezza. A Lioni gli azzurro-oro, per l’occasione in maglia granata, fanno la voce grossa già nel primo tempo giocando bene e colpendo addirittura due pali con Guida ed Alfano. Sembra di rivedere il film della scorsa settimana ma stavolta non si materializza alcuna beffa, anzi il Vico a 94’ trova anche il gol che permette ai ragazzi di Ferraro (16 punti in 10 partite nella sua gestione) di prendersi l’intera posta in palio. Magnifica la parabola con la quale Guida, da posizione defilata, ha battuto il portiere avversario per la gioia di compagni, staff tecnico e tifosi del Vico.