Calcio. Vico Equense, in campo domani per vincere.

Sfida importante quella di domani che vedrà il Vico Equense affrontare il Lioni in casa in uno scontro salvezza. La squadra azzurro-oro, che nella prossima partita indosserà una nuova “mise” di color amaranto, ritrova Limatola, tornato ad allenarsi col gruppo questa mattina, mentre restano indisponibili Di Leva per una distorsione alla caviglia e Caiazza per un fastidio al tallone.