Calcio, Vico Equense – allenamento duro per scongiurare i play out.

Domenica prossima, alle 14.30, il Vico Equense affronterà in casa l’Alfaterna in una sfida salvezza. Nel pomeriggio di oggi, dunque, i ragazzi di mister Ferraro hanno provato schemi e tattiche sotto lo sguardo attento dei presidenti Savarese e Capasso; assenti Di Leva e Correale per problemi fisici. La squadra nel prossimo match, così come in quello successivo contro il Castel San Giorgio, dovrà sfruttare l’opportunità di giocare fra le mura amiche, per poter uscire dalla zona play out; la società auspica perciò, di avere un folto pubblico sugli spalti a sostegno dei ragazzi.