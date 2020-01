Calcio. il Vico in campo ad allenarsi.

E’ tornato in campo ad allenarsi, il Vico Equense, reduce da una bella vittoria in casa del Lioni e da due ottime prestazioni consecutive perché, sebbene abbia perso contro il Castel San Giorgio, in quell’occasione aveva comunque dato prova di carattere e voglia di portare a casa il risultato. La squadra di mister Ferraro quest’oggi al completo, con la sola eccezione di un Di Leva febbricitante, ha iniziato a prepararsi in vista della prossima gara casalinga con l’Ariano Irpino di domenica prossima alle 15. Le ambizioni di salvezza diretta, fanno puntare all’obiettivo di esprimersi ad alti livelli per ottenere quanti più punti possibili nei prossimi match.