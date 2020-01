Calcio. Serie A, la Roma crea ma non sfrutta. Finisce 1-1 all’Olimpico il derby tra Roma e Lazio.

La Roma crea ma non sfrutta. Finisce 1-1 all’Olimpico il derby tra Roma e Lazio,; stesso risultato dell’andata che lascia la Roma al quarto posto in classifica ed interrompe la striscia di 11 vittorie consecutive in campionato della Lazio! Complici dei goal i portieri delle 2 squadre: al 26′ Dzeko trova il vantaggio con un colpo di testa su un’uscita sbagliata di Strakosha e al 34′ Acerbi va a segno dopo una papera incredibile di Pau Lopez. Risultato dunque che non permette alla squadra ospite di sfruttare il pareggio dell’Inter e di agguantare il secondo posto in classifica.