Calcio. Semifinali di Coppa Italia, date e orari.

La Lega Italiana ha da poco comunicato le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia. L’Inter, reduce dalla vittoria con la Fiorentina, ospiterà in casa il Napoli il 12 febbraio mentre, il giorno dopo, sarà la volta del Milan che, al San Siro, affronterà la Juventus. Il ritorno, invece, è previsto per il 04 marzo per Juventus – Milan ed il 05 marzo per Napoli – Inter! Tutte le gare si svolgeranno alle 20:45 e saranno visibili sulla Rai.