Calcio. Sant’Agnello batte Oratorio Don Guanella 3-1.

Finisce 3-1 la partita FC Sant’Agnello – Oratorio Don Guanella. Al 17′ Balzano sigla la prima rete ma, appena un minuto dopo, su calcio di punizione è Aveta della squadra ospite a trovare il gol del pareggio, risultato col quale si chiude il primo tempo. La ripresa comincia con equilibrio tra le due squadre fin quando, al 66′ è di nuovo Balzano a riportare la sua squadra in vantaggio grazie ad un calcio di rigore splendidamente messo a segno. Al 74′ doppio cambio per Serrapica che mette Caracciolo per Aprea e Gallifuoco per Balzano; sei minuti dopo, Breglia segna un gran gol mettendo il sigillo ad una meritata vittoria della squadra peninsulare.