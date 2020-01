Calcio. Il Napoli ufficializza Lobotka.

Dopo un’estenuante trattativa, il Napoli ufficializza l’approdo in azzurro del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka; il calciatore, giunto a Napoli sabato scorso dopo aver effettuato le consuete visite mediche a Villa Stuart, ha firmato stamattina con i partenopei un contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione, dopodiché ha effettuato il suo primo allenamento con la squadra. Gattuso spera già di averlo a disposizione per il match di sabato prossimo contro la Fiorentina. Il numero della sua maglia sarà il 98 che nella numerologia significa creare qualcosa di duraturo e di beneficio per l’umanità; questo coincide anche con il sogno dei tifosi napoletani che sperano che Lobotka possa rimanere il più a lungo possibile e che soprattutto possa guidare la squadra verso traguardi importanti!