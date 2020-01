“Quest’anno puntiamo alla salvezza ma tanti sono i nuovi progetti per il futuro. Venendo qui ho trovato una squadra che ha meno punti di quanti meriterebbe effettivamente ma, anche se è molto difficile prendere in mano le redini di un team a campionato in corso, cercheremo di conquistare una ventina di punti per scongiurare il pericolo della retrocessione. C’è da sudare ma è il nostro primo obiettivo! Oltre ad allenare mi sto occupando anche della gestione generale e dei progetti della società per l’anno prossimo. Finalmente avremo uno stadio nuovo che mancava da più di quindici anni, pronto per essere collaudato; questo è un punto fondamentale perché sarà la base della nostra crescita. Attualmente, purtroppo siamo un po’ nomadi perché ci alleniamo e giochiamo in diversi campi come, ad esempio, la partita in casa di domenica prossima contro il Casoria, la disputeremo a Sant’Anastasia. Il calcio non ha confini e noi, da giocatori o da allenatori, ci troviamo sempre a dover viaggiare”. Con queste parole, Mister Guarracino, neo allenatore della U.S. Mariglianese, ha condiviso con noi di Positanonews le sue aspettattive e, a due giorni da una partita importante come quella contro la quarta in classifica, si mostra fiducioso. In bocca al lupo mister!