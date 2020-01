Calcio. Lotito come De Laurentiis

“Lotito, Salerno non ti vuole!”, con questo slogan i tifosi della Salernitana stanno, nelle ultime ore, affiggendo i manifesti in tutta la città per esprimere il loro disappunto sulla società che starebbe disattendendo le promesse fatte. Proprio come in un passato non troppo lontano, hanno fatto i tifosi partenopei, tutti uniti contro De Lauretiis. Tifoserie diametralmente opposte che, però, agiscono allo stesso modo con il chiaro obiettivo di protestare verso le società affinché prendano atto di non essere desiderate e decidano di vendere. Finora i cori nello stadio ed i manifesti non hanno sortito gli effetti sperati nelle città campane ma col tempo vedremo se questo lungo faccia a faccia decreterà un vincitore e, soprattutto, quale sarà.