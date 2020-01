Calcio. Lazio – Napoli, in campo una piccola guerriera.

Il 3 maggio scorso la piccola Noemi venne colpita da un proiettile vagante. Dopo un lungo e complicato percorso tra la vita e la morte, oggi era lì, all’Olimpico, all’ingresso delle squadre in campo. Accompagnata da Ciro Immobile e con in testa una coroncina, ha anche ricevuto in dono una maglia da Insigne. Tutta per lei. Noemi ha ricominciato a vivere. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente della società capitolina, Claudio Lotito, affinché la Lazio possa diventare un punto di riferimento in difesa di tutte le persone vittime di violenza e/o episodi di razzismo.