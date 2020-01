Calcio. La Juve Stabia trova un pari a Pisa.

Le Vespe imbattute da 5 gare, trovano un pari in campo toscano dove chiudono la prima mezz’ora sullo 0-0. Il nuovo acquisto, il portiere Provedel, neutralizza uno splendido colpo di testa di Birindelli su calcio d’angolo mentre, sul finire del primo tempo è Vitiello a salvare miracolosamente la porta gialloblu su intervento in scivolata. Il Pisa chiude in attacco e nella ripresa la situazione non cambia: Masucci sfiora per ben 2 volte il goal del vantaggio anche se la migliore occasione è sul sinistro di Di Gennaro che costringe Gori a deviare sul palo. Al 38′ è sempre Masucci che stavolta non sbaglia e manda il Pisa sull’1-0. Quando la partita sembrava destinata a terminare con la sconfitta, al 95′ la Juve Stabia trova il pareggio: su punizione di Calò, Gori respinge e la palla finisce sui piedi di Izco che la passa a Di Gennaro che realizza pochi secondi prima del fischio finale. Pisa-Juve Stabia finisce dunque 1-1 sotto gli sguardi attenti dei 7200 spettatori.