Calcio, la Cavese acquista un esterno destro e va sul “SICURO”.

Ciro Sicuro è il nuovo acquisto della Cavese! Il giocatore, classe 2000, è di origine napoletana e nipote del produttore Tv Pino Ricci, amico di Positanonews ed organizzatore del Festival di Cantanapoli che ha sempre creduto in lui. A soli 14 anni, la giovane promessa fu acquistata da Dario Baccin, direttore sportivo del Palermo, squadra in cui ha militato per qualche tempo prima di approdare al Rende Calcio in Lega Pro. Le sue doti indiscusse non sono passate inosservate agli occhi di molti teams, tra cui la Cavese che, in cerca di nuovi talenti napoletani su cui puntare, in questo mercato di gennaio, si è proposta al ragazzo. Fortemente legato alle sue origini ed affascinato dal progetto della società, Ciro ha accettato, diventando così il nuovo terzino destro della squadra!