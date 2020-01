Calcio. Juve Stabia, volano le Vespe dai play out al centroclassifica!

Finisce 1 -0 la partita delle Vespe che quest’oggi in casa hanno affrontato un Empoli forte di un mercato eccezionale, fatto di ben sette giocatori provenienti dalla serie A! Ennesimo risultato positivo per gli uomini di Fabio Caserta che al 6′ sbloccano la partita con il solito Francesco Forte alla sua decima rete per questa stagione. Non si ferma l’attaccante gialloblu che in almeno altre due occasioni si è reso pericoloso e si è visto annullare un gol nel secondo tempo per fuorigioco. A fine gara, molto soddisfatto Caserta che in conferenza stampa ha dichiarato: ” Pensavo che l’Empoli con gli acquisti nuovi potesse venire a giocare qui con il 4-3-3. Ho detto ai ragazzi che se avessi visto qualcosa che non mi piaceva, avremmo cambiato modulo. Abbiamo fatto molto bene. Ho cambiato spesso schema. Ho cercato di attaccare la profondità, perché avremmo potuto creare pericoli importanti. I numeri parlano ma fino ad un certo punto. Sono contentissimo per i ragazzi, non era facile dopo 10 giorni di sosta. È stata una vittoria meritatissima che dedichiamo ad Antonio Filippi. Sono molto contento della rosa che ho e della prestazione fatta dai miei giocatori. Non ci dobbiamo illudere, il nostro obiettivo è la salvezza. Pedalare a testa basta. Il campionato di serie B dimostra che tra Play off e Play out la linea è sottile. Non dobbiamo pensare alla classifica. Il nostro campo è piccolo, oggi il pubblico ci ha dato una grande mano. Si sente tutto. Sono stati eccezionali. Sono contentissimo di questo. Quando non arrivano i risultati, è normale che un po’ di serenità la perdi. I ragazzi sono stati bravi a rimanere sempre concentrati. Qualsiasi cosa che ho chiesto, loro l’hanno fatto. Cerco di dare il massimo”. Dello stesso avviso è anche Forte che nel post partita ha dichiarato: “Quello odierno è un risultato importante raggiunto contro una squadra blasonata come l’Empoli. Questa vittoria è sinonimo di grande maturità