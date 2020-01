Calcio. Juve Stabia, un biglietto per passione.

In occasione della partita Juve Stabia – Perugia di domenica prossima alle 15, allo stadio Menti, è stata indetta la “giornata gialloblè”: tutti i tifosi, compreso gli abbonati, il presidente ed i dirigenti, dovranno acquistare il biglietto per dimostrare l’attaccamento alla maglia e ai suoi colori. Non verranno pertanto concessi accrediti e i biglietti potranno essere acquistati fino a 5 minuti prima dell’inizio del match.