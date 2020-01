Calcio. Juve Stabia – il ritorno del capitano.

Torna Alessandro Mastalli, capitano della Juve Stabia che ad agosto scorso aveva rimediato una rottura del crociato destro anteriore. Dopo lunghi mesi di stop, il numero 24 è pronto ora a scendere in campo, per la prima volta in serie B con la squadra delle vespe per dare il suo contributo alla permanenza nel campionato cadetto. “Finalmente sono tornato ad allenarmi con i miei compagni e il ginocchio mi dà risposte sempre migliori col passare dei giorni. Ho una grande carica e voglio dare il mio contributo nel girone di ritorno, per ottenere la salvezza. La squadra ha fatto una bellissima prima parte di stagione e dobbiamo continuare così, a partire dal match contro l’Empoli”, le parole del centrocampista gialloblu.