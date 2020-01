Calcio. Juve Stabia, Regionali Under e Under 16.

I ragazzi come del settore giovanile della Juve Stabia, da diversi anni giocano nelle varie categorie sotto età. Non fanno eccezione le categorie degli Under 15 e degli Under 16 Regionali.

L’idea alla base del settore giovanile diretto da anni da Saby Mainolfi, non è il risultato fine a se stesso, ma insegnare ai ragazzi cosa significa diventare atleta e calciatore. La settimana di allenamento, la disciplina (rispetto delle regole e delle decisioni dell’allenatore) e il saper stare in campo (ruoli, aiuto ai compagni, ecc.) sono gli insegnamenti che quotidianamente vengono impartiti ai ragazzi. Questi insegnamenti hanno permesso negli anni passati di ottenere risultati importanti per il settore giovanile. Diversamente da molte altre squadre di Serie B e C che preferiscono non partecipare proprio ai tornei regionali ma solo a quelli nazionali, la Juve Stabia preferisce invece prendere parte anche a queste gare, anche se con calciatori sotto età, che possono essere considerate delle vere e proprie amichevoli per questi giovani calciatori in preparazione di quella che potrebbe essere la loro carriera futura.

Nel torneo Under 15 Regionale una sconfitta per la Juve Stabia impegnata nel match interno contro l’Albanova Calcio al campo Aura Sport. La gara è terminata col risultato di 0-5.

Nel torneo Under 16 Regionale una sconfitta per la Juve Stabia impegnata sul difficile campo Comunale di Curti (CE). Il risultato finale della gara è stato: Virtus Curti Camorani-Juve Stabia 2-0.