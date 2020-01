Calcio. Juve Stabia – Empoli, scambio di portieri.

La Juve Stabia saluta Paolo Branduani, ringraziandolo per l’importante apporto dato durante la permanenza in maglia gialloblù e per il decisivo contributo alla vittoria del campionato che ha visto le vespe ritornare in serie B. Il portiere è stato ceduto all’Empoli FC a titolo definitivo e proprio dall’Empoli FC ha prelevato in prestito con diritto di riscatto Ivan Provedel, calciatore che ha vestito le maglie di Perugia, Modena, F.C. Pro Vercelli ed Empoli F.C., facendo registrare, in serie cadetta, oltre 100 presenze. Queste le prime parole di Provedel: «Sono molto contento di essere qui. Ringrazio molto la società per questa opportunità. Spero di fare bene con questa maglia». Sabato, ironia della sorte, Provedel potrebbe fare addirittura il suo esordio ufficiale, a Pisa, complice l’infortunio di Danilo Russo.