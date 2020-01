Regalano emozioni i giovanissimi dell’under 14 della FC Sant’Agnello che, nella partita disputata in casa del San Vito Positano, hanno imposto il loro carattere e grinta vincendo 8-1. Restano dunque al quarto posto in classifica con 12 punti mentre per i padroni di casa la situazione è più complicata: si ritrovano, infatti terz’ultimi a soli 6 punti e 2 partite vinte. “Passo dopo passo andiamo avanti”, le parole della squadra peninsulare a seguito della vittoria.