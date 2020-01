Calcio. Il coronavirus blocca il calciomercato e ferma il campionato cinese!

Il coronavirus blocca il calciomercato e ferma il campionato cinese! La Chinese Football Association ha deciso di rinviare tutte le partite in programma nel 2020, per evitare un’ulteriore diffusione dell’epidemia bloccando così anche il calciomercato. La Roma, per esempio, aveva trovato un accordo con un club cinese per il trasferimento di Xaver Pastore ma la trattativa è saltata proprio a causa del virus; anche El Shaarawy, stanco della sua avventura asiatica, starebbe pensando di rientrare in Italia ed è molto probabile che, nei prossimi mesi, anche altri giocatori prendano la stessa decisione.