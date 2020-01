Calcio. Coppa Italia, verso Napoli – Lazio.

Quasi tutto pronto per il big match di stasera alle 20:45 al San Paolo che vede contrapporsi due squadre in condizioni fisiche e mentali opposte ma con un unico obiettivo: quello di passare il turno di Coppa Italia. Inzaghi propone Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo,mentre Gattuso che non avrà disponibili Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mertens ed Allan, si affida ad Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Finalmente presenti sugli spalti ci saranno i gruppi di ultras partenopei, reduci da un dialogo con la questura che ha concesso loro la tollerenza sull’obbligo di occupare i posti stabiliti sui tagliandi. Il Napoli proverà a lasciarsi alle spalle la bruttissima prestazione in campionato contro la Fiorentina ed a replicare, invece, proprio quella contro la Lazio che, nonostante il risultato a favore dei biancocelesti, è stata apprezzabile.