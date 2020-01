Calcio. Coppa Italia: nessuna sorpresa, passano le big.

Nell’ordine Napoli, Lazio ed Inter che quest’oggi sono scese in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non hanno disilluso le aspettative, battendo rispettivamente il Perugia, la Cremonese ed il Cagliari. Alle 15 del pomeriggio al San Paolo, complici 2 rigori assegnati, uno dall’arbitro Massimi e l’altro dal Var a favore degli azzurri ed egregiamente segnati da capitan Insigne, il Napoli supera il Perugia sotto lo sguardo attento dei pochi tifosi sugli spalti. Alle 17:30, invece, è toccato ad una super Lazio, reduce da 10 vittorie consecutive in campionato che oggi, al 10′ di gioco, era già in vantaggio con Patric; al 26′ è Parolo a firmare il gol del raddoppio su suggerimento di Jony. Chiudono il poker un rigore di Immobile che raggiunge quota 109 gol con la maglia biancoceleste e Bastos sempre su assist di Jony. Ottima gara anche per i neroazzurri di Conte che alle 20:45, sotto i riflettori del San Siro, hanno battuto il Cagliari per 4 – 1. Lukaku rompe il ghiaccio dopo 26 secondi di gioco segnando così il gol più rapido di questa stagione. L’Inter domina e crea tanto, andando più volte vicina al raddoppio che arriva al 22′ grazie a Borja Valero. Nella ripresa il copione non cambia ed è sempre Lukaku che trova il gol del 3 – 0. Il Cagliari prova a reagire con Oliva che al 72′ insacca nella porta di Handanovic ma a chiudere definitivamente il match è Ranocchia all’80’. Ora ai quarti di finale si affronteranno Napoli e Lazio mentre l’Inter attende la vincente tra Fiorentina ed Atalanta.