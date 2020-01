Calcio, cambio regola sul fuorigioco.

Grandissima novità in vista per quanto riguarda il tema del fuorigioco. Come riportato dal quotidiano “Repubblica”, cambierà la regola dell’offside: lo ha deciso l’IFAB. Verrà introdotta la tolleranza, restituendo potere ai guardalinee. Addio al fuorigioco millimetrico vittima di tante critiche da tutti gli addetti ai lavori. Duro il commento di Maurizio Pistocchi a tal proposito che attraverso twitter esprime il suo pensiero: “Il Calcio, come la vita civile, dovrebbe essere governato da regole certe. La discrezionalità è il modo attraverso il quale il Sistema vuole indirizzare i risultati al posto del merito. Il VAR -in coma da due anni, oggi è deceduto”.