Calabria, stamane scosse e sciame sismico

Alle ore 5.32 di stamane, giovedì 23 gennaio, in Calabria, come comunicato tempestivamente dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’evento si è verificato in mare, non troppo distante dalla costa, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 39.51 di latitudine, e 15.83 di longitudine. Un terremoto che è stato molto profondo in quanto l’ipocentro è stato localizzato 272 km sotto il livello del mare. La scossa è stata significativa in quanto la magnitudo è stata di 3.8 gradi sulla scala Richter, ed è stata avvertita in numerosi comuni della zona, leggasi Bonifati, Acquappesa, Belvedere Marittimo, Sangineto, Guardia Piemontese, Sant’Agata di Esaro, Diamante e Buonovicino. Il sisma non ha provocato danni, ma al momento sono in corso tutte le verifiche del caso per la conferma.

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata quest’oggi alle 6:42 sempre in Calabria, ma in provincia di Catanzaro, precisamente nel comune di Albi. L’evento ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, con un ipocentro localizzato a 2 chilometri sotto il livello del mare.