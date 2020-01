Buone notizie per i ciclisti. Si propone la riforma per poter andare anche contro senso. Che ne pensate?

Con tutta probabilità, è stato anche grazie all’intenso lavoro di pressing operato dalle associazioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale che ora il provvedimento sul doppio senso ciclabile è stato ripresentato, con questa nuova formulazione presente nell’articolo 182, comma 9-quater:

“All’interno dei centri abitati, ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h e contemporaneamente la strada sia classificata di tipo E o F, ovvero sia parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possono circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata “doppio senso ciclabile”, è disposta con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, ed è segnalata mediante l’aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi in contromano”.

Per il via libera definitivo al “senso unico eccetto bici” e la sua trasformazione in legge, bisogna attendere la votazione prima in Commissione e poi in Aula alla Camera e poi al Senato, per la conclusione dell’intero iter legislativo della Riforma del Codice della Strada: se non interverranno elementi imprevisti (la tenuta del Governo è sempre in bilico, e l’eventualità di nuove elezioni politiche potrebbe azzerare l’intera agenda dei lavori), potrebbe essere approvato nel primo trimestre del 2020.