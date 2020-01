Il nuovo brand di moda “Isabella Romei” fa impazzire il web con uno spot, misterioso lo stilista

AVERSA. Innovazione e tradizione sono i due elementi fondamentali che rendono unici i capi del nuovo brand “Isabella Romei”. Il volto dello stilista che l’ha ideato è ancora avvolto nell’ombra affascinante del mistero, ma ci sta lanciando alcuni indizi grazie ad uno spot che sta facendo impazzire ed incuriosire il web.

Un’atmosfera ottocentesca, tessuti selezionati, bozzetti, colori e stampe del sud più luminoso e cenni di un lavoro sartoriale sono le immagini che lo spot (https://youtu.be/L7cfxFZbZuc) ci lascia del brand completamente “made in Italy”.

Gli abiti indossati da manichini o splendidamente poggiati sulle grucce, ci rendono chiaro lo stampo sartoriale degli abiti firmati “Isabella Romei”, scelta e caratteristica che contraddistingue e conferisce a ogni outfit un aspetto qualitativamente alto e raffinato. Anche i materiali quali pietre preziose e spille, selezionati fra i top di gamma, rivelano quella che è l’anima del brand: elegante, creativa e delicatamente estrosa. Non a caso, la linea che ha creato il misterioso stilista è adatta ad ogni tipo di evento a cui una donna deve prendere parte.

L’atelier IR propone al mondo femminile una vasta gamma di abiti che siano essi da sera, da cerimonia o semplicemente per un’occasione speciale. Infatti, obiettivo principale di “Isabella Romei” è quello di far sentire ogni donna bella e appagata in un abito che sappia esprimere sé stessa e la propria personalità, rendendola unica proprio come ella merita. Tanta bellezza ed eleganza pronte ad essere sfoggiate da chi le sceglie. Resta solo da conoscerne l’artefice!