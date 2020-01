Botti pericolosi: a Nocera balcone in fiamme

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco nell’agro. Nonostante gli inviti a non utilizzare botti pericolosi in via Fucilari 60 a Nocera – come scrive RtaLive.it – alcuni fuochi d’artificio hanno colpito un balcone e poi una tapparella che ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate in pochi minuti entrando anche all’interno dell’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia

fonte Salernonotizie