Botti di capodanno: 10 feriti nel salernitano. Il più grave ha lesione a un orecchio

Sono 10 le persone rimaste ferite in provincia di Salerno la scorsa notte per i botti di Capodanno. Nessuno di loro, fa sapere la Questura, è in gravi condizioni e sono già stati tutti dimessi dai vari ospedali del Salernitano. Tra di loro vi è anche una minorenne.

I dieci feriti, infatti, hanno riportato lievi escoriazioni (uno ha riportato una lesione a un orecchio a causa dello scoppio di un petardo) e sono stati già dimessi dagli ospedali della provincia. Lo scorso anno, invece, tre persone riportarono gravi ferite.