Boscoreale . Paura per la scomparsa di Teresa Cimmino, ha solo 14 anni

Boscoreale ( Napoli ) . Paura per la scomparsa di Teresa Cimmino . Era uscita di casa questa mattina alle 7.20 circa per recarsi al Liceo Caccioppoli di Scafati in provincia di Salerno.

Da quel momento, però, di Teresa Cimmino, 14enne di Boscoreale, non si è avuta più alcuna traccia. Al Liceo non è mai arrivata, così come i genitori hanno fatto presente che non soffre patologie particolari né fa uso di farmaci.

Insomma, una strana scomparsa. Disperati i suoi genitori. Tra l’altro, il padre Francesco è un architetto di Torre Annunziata molto noto nell’hinterland vesuviano. Teresa è alta 1 metro e 55 centimetri, corporatura media, capelli castani a caschetto e occhi marroni.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni neri, giubbotto in velluto a coste di colore nero, scarpe nere e zaino nero. Chiunque dovesse ritrovarla può contattare il padre al 339 3468709 oppure i carabinieri della stazione di Boscoreale.