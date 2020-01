Blitz antidroga nel Cilento: spacciatrice 30enne in fuga

Dalle prime ore del mattino, i militari hanno eseguito un provvedimento cautelare, emesso dal Gip del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Vallo, nei confronti di sei persone indagate per spaccio di sostanze stupefacenti.

Le manette sono scattate per tre persone – due italiane e una di orgine marocchina- mentre altre due – un uomo di Vallo della Lucania e un altro cittadino marocchino- sono finite agli arresti domiciliari.

Gli indagati sono tutti residenti nel Cilento e i miliatri hanno scoperto che spacciavano all’interno di un circoletto ricreativo a Castelnuovo Cilento, frequentato anche da ragazzi minorenni.

I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania insieme ai colleghi del comando provinciale di Salerno sono sulle tracce di donna pregiudicata di 30 anni che questa mattina non è stata rintracciata dalle forze dell’ordine nonostante su di lei penda una ordinanza di custodia cautelare in carcere.I militari l’hanno cercato ovunque lungo la piana del Sele, spingendosi fino a Battipaglia, ma di lei nessuna notizia.

Un duro colpo, questo, per il giro di sostanze stupefacenti nel Cilento dove, nel corso dell’indagine durata diversi mesi, sono stati effettuati oltre trenta riscontri che hanno portato al sequestro di circa 2 mila euro in contanti e circa 7 chili di droga, tra hashish, cocaina e marijuana, i cui acquirenti, in diverse circostanze, erano minoreni.