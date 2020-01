Black-out a Positano, Via dei Mulini completamente al buio

Positano, costiera amalfitana. Improvviso black-out intorno alle 19.00 di oggi in Via dei Mulini, la strada che collega Piazza dei Mulini alla Chiesa di S. Maria Assunta. Non sappiamo se l’interruzione elettrica sia legata a qualche guasto, ma il disagio è inevitabile per coloro che devono percorrere quel tratto di strada. Ci si augura che al più presto la situazione possa tornare alla normalità.