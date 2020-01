Bari, crolla il soffitto di un hotel durante il veglione

Tragedia sfiorata a Bari dove è crollato il controsoffitto di una sala dell’Hotel Excelsior mentre era in corso il veglione di Capodanno. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui uno grave, trasferito in codice rosso all’ospedale. Al momento del cedimento erano presenti circa 100 persone. Ancora da chiarire le cause di quanto successo (foto di repertorio)