Una ballerina speciale che l\'INPS non premia.

Oggi, 7 gennaio 2020, su “La Stampa” c’è un bell’articolo di Antonella Torra che pone all’attenzione dei lettori italiani un caso di traversia burocratica che sta interessando una studentessa italiana che frequenta la prestigiosa scuola di danza newyorkése” The Ailey School”. Eleonora Sinisi, 22 anni, di Chieri (To), a 11 anni ha perso il papà, come la sorella credeva che avrebbe avuto diritto all’assegno di reversibilità che ha permesso alla prima di finire anche l’Università, purtroppo però la ragazza, dopo aver affrontato sacrifici e superato, tre anni fa, una selezione durissima a Bari per essere ammessa all‘Alvin Ailey di New York, ha scoperto che l’INPS non riconosce l’Ailey come scuola e da tre anni non paga più la pensione di reversibilità alla ragazza. Non entriamo nel merito di questioni che non ci competono, ma ci fa piacere segnalare il caso di questa ballerina italiana all’attenzione dei responsabili del Positano Premia la Danza Léonide Massine, da sempre attenti a valorizzare il talento dei giovanissimi. Ci sembra, da quello che abbiamo letto sui giornali, che la storia di questa ballerina meriti considerazione e chissà un invito a Positano, in occasione della prestigiosa kermesse estiva, non sarebbe male. Noi di Positanonews come voi del Positano Premia la Danza Léonide Massine crediamo nei giovani e nei sogni e ci speriamo.

di Luigi De Rosa

(le foto nell’articolo sono tratte dal web)