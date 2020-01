Bacoli la foto virale di Guido Villani della medusa col pacco di sigarette

La foto, riportata sul quotidiano la Repubblica in un articolo a nome di Pasquale Raicaldo, ritrae una medusa, una Pelagia noctiluca, mentre afferra con i tentacoli un pacchetto di sigarette gettato da poco in acqua nel mare antistante il molo Garibaldi a Bacoli.

Foto di Guido Villani

“Nei miei reportage nel mare che bagna la costa di Napoli incontro spesso specie animali che interagiscono con bicchieri, buste di plastica, reti fantasma e rifiuti d’ogni tipo – ha riferito Guido Villani a la Repubblica-.Quanto basta per suggerirci di invertire una pericolosa tendenza”.

Ed infatti l’inquinamento del mare è uno dei temi caldi degli ultimi anni, in particolare a far preoccupare particolarmente è l’inquinamento da plastica e da microplastiche. Basta pensare che solo in Italia vengono rilasciate nel nostro mare ben 132.000 bottiglie di plastica all’anno.