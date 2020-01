Aversana, Salerno. Giovane 21enne si schianta con la smart, ferito

Brutto incidente stradale questa notte, intorno alle 3.00, sulla strada provinciale Aversana a Pontecagnano Faiano, Salerno. Un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della sua auto, una smart, andando a schiantarsi nei pressi di una rotatoria. Il forte impatto ha fatto si che la vettura si ribaltasse. Immediato è stato l’intervento dei sanitari, che hanno prestato le prime cure, per poi trasportare il ragazzo, che ha riportato trauma lombare e all’anca, all’Ospedale Ruggi di Salerno. Ancora sono da chiarire le cause dell’impatto, forse dovuto alla velocità troppo elevata, anche se pare che la rotatoria stessa sia poco illuminata. Presenti quindi anche i carabinieri, proprio per ricostruire la dinamica.