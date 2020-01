Avellino e Benevento. Lavori sulla Statale 7 “Via Appia” e strada chiusa: ecco gli orari

CAMPANIA, ANAS: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA STATALE 7 “VIA APPIA” NELLE PROVINCE DI AVELLINO E BENEVENTO

Napoli, 14 gennaio 2020

Anas ha avviato i lavori di manutenzione delle opere di protezione e messa in sicurezza lungo la strada statale 7 “Via Appia”.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza per la circolazione, a partire da oggi è istituito il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico o dal personale di cantiere, in tratti saltuari tra il km 248,000 ed il km 259,300 e tra il km 263,400 ed il km 278,800.

È, inoltre, istituito il restringimento della carreggiata in tratti saltuari tra il km 259,300 ed il km 263,400 (Tangenziale Est di Benevento), mediante la chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso.

Gli interventi ricadono nei Comuni di Rotondi, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana e Venticano (in provincia di Avellino) e nei Comuni di Benevento, Paolisi, Montesarchio, Ceppaloni, Apollosa, San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio e Calvi (in provincia di Benevento).

Il provvedimento è attivo nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 17:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi, e sarà in vigore fino al 20 marzo.

