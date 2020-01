Autovelox nascosto dietro a un cartello autostradale sul raccordo Avellino-Salerno

Luca Abete, noto inviato di Striscia la Notizia, ha posto l’attenzione su un autovelox nascosto dietro ad un cartello autostradale sul raccordo Avellino-Salerno, posizionato pochi metri dopo il cartello che indica l’uscita di Serino.

In un post su Facebook, diventato virale in poche ore, Luca Abete scrive: “Ma si… mettiamolo un bell’autovelox ben nascosto dietro a un mega cartello stradale! Oltre a giocare a ‘nascondino’ o pensare di limitare i rischi controllando la velocità, avrebbero potuto provare a rendere più sicuro un tratto di strada da sempre pericoloso. E voi che ne dite: vi piace questa istallazione artistica?”, dando vita ad una polemica proprio via social.