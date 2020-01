A breve uscirà il nuovo videoclip del violinista Alexis Lefevre, girato a Positano, in costiera amalfitana. Alexis è francese di nascita ma è cresciuto proprio a Positano, città a cui è molto legato e che anche adesso, pur vivendo a Siviglia, porta nel cuore. Il regista del videoclip è il bolognese Giuseppe Ferreri. In attesa di poterlo ammirare per intero vi pubblichiamo il trailer.