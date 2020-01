Attentato a Parigi, uomo accoltella tre persone al grido di «Allah akbar». Un morto e due feriti

Ancora una volta Parigi vittima di un attentato. Verso le 14 di oggi, nel parco dipartimentale degli Hautes Bruyères a Villejuif, un uomo armato di coltello si è scagliato contro tre persone al grido di «Allah akbar». Il bilancio è di un morto e due feriti che versano in condizioni gravissime. Gli agenti della Polizia presenti in zona sono intervenuti immediatamente e hanno ucciso l’attentatore con tre colpi di pistola. Stando al racconto di alcuni testimoni l’aggressore indossava una djellaba, abito tradizionale del nord Africa. Tra le ipotesi su quanto accaduto circola anche quella che possa trattarsi di una prima reazione all’uccisione del generale Soleimani avvenuta in Iran e si temono altri gesti simili nelle prossime ore.