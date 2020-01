Atrani. Ci lascia Domenico Gatto fu Romualdo, per tutti Mimì

Atrani. Questa mattina in Siano è venuto a mancare Domenico Gatto fu Romualdo, da tutti conosciuto come Mimì. A darne il doloroso annuncio le sorelle ed i familiari tutti che ne piangono la scomparsa. Il rito funebre sarà celebrato domani venerdì 10 gennaio alle ore 11.30 nella Collegiata di Santa Maria Maddalena. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.