Asl, infermieri di Sorrento e Vico Equense denunciano lo svolgimento di mansioni non previste dal contratto

Sono duecento gli infermieri che hanno già denunciato lo svolgimento di mansioni non previste dal contratto. Questa vicenda era ormai nota ai sindacati di categoria che da sempre hanno esposto la problematica. Per anni gli infermieri sono stati costretti a svolgere compiti non loro per colmare la carenza di operatori socio sanitari all’interno degli ospedali dell’Asl Na 3 Sud. Ancora oggi sono molti gli infermieri che devono accompagnare i pazienti a fare le analisi oppure ad occuparsi della loro igiene personale. La maggior parte delle denunce arrivano dal personale degli ospedali di Sorrento, Vico Equense, Castellammare di Stabia e Gragnano. Neanche il completamento burocratico delle 73 assunzioni di operatori socio sanitari sembra aver placato la furia, anche se si tratta di un rinforzo che sicuramente permetterà di colmare una piccola parte di questa grossa carenza.