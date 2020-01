Arrestati due napoletani arrivati a Procida col traghetto nascondendo sostanze stupefacenti all’interno di un panettone

Due napoletani avevano escogitato un bel metodo per trasportare sostanza stupefacente ma qualcosa è andato storto. I due, il 34enne Pasquale Manuel Michelino ed un 19enne del quartiere Arenella, sono sbarcati a Procida con l’ultimo traghetto partito da Pozzuoli portando con sé un bel panettone. Ma il tipico dolce natalizio era in realtà ben imbottito con 90 grammi di hashish ed un grammo di marijuana. I carabinieri hanno fermato la coppia per dei controlli ed hanno rinvenuto il panettone all’interno di una busta rendendosi immediatamente conto conto che c’era qualcosa di strano. Hanno quindi proceduto ad aprire il pacco scoprendo che il dolce era scavato al centro per poter contenere due buste piene di droga. I due napoletani sono stati bloccati ed accompagnati in caserma e, dopo gli accertamenti di rito, sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio