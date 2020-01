Antonio Guarracino è il nuovo allenatore del Mariglianese e va a sostituire Alessandro Caruso.

L’allenatore torna su una panchina dopo l’esperienza tra Eccellenza (campionato vinto) e Serie D con il Sorrento. L’obiettivo numero uno di Guarracino sarà quello di ricompattare il gruppo e raccogliere risultati positivi in tempi brevi.

La situazione di classifica dei campani non è buona, dal momento che ha conquistato 14 punti in 18 partite e si trova in zona play-out. La zona salvezza dista 6 punti, non tantissimi, ma è chiaro che Guarracino dovrà dare uno scossone forte per risalire la classifica e trovare una certa stabilità di risultati.