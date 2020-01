Anno da record per l’Ospedale Costa d’Amalfi

Per l’Ospedale Costa d’Amalfi, quello del 2019 è stato un anno da record: sono stati superati gli ottomila accessi, superando quindi il 2018 di qualche centinaia di unità.

Un aumento esponenziale è stato invece quello relativo alla risoluzione dei problemi in loco, con circa 7700 persone dimesse e rilasciate velocemente, raddoppiando la media degli ospedali regionali e dimostrando una forte capacità di riconoscere le patologie e curarle in fretta sul posto. Poche sono, di rimando, le persone trasferite in altri ospedali: poco meno di 400 e, soprattutto, codici rossi in pericolo di vita. Per parlare ancora di numeri, sono stati circa 2500 gli interventi del cardiologo, 300 quelli del rianimatore, 40 quelli dell’eliambulanza, che lavora solo con la luce del sole ed in buone condizioni meteorologiche. Ancora, circa 2000 sono stati gli accessi di persone non residenti in Costiera Amalfitana, soprattutto per problemi di natura cardiaca, ma anche per traumi e ferite, ictus, insufficienze respiratorie o principi d’infarto.

Di fondamentale importanza sono l’efficienza e l’organizzazione del plesso, permettendo di svolgere in tempi brevi le varie tipologie di esami, garantite anche dalla presenza di figure professionali molto più che adeguate.

Attualmente, per l’Ospedale Costa d’Amalfi, si attendono 20 posti letto di Medicina Generale.